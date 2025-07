Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Guendouzi? La decisione definitiva del centrocampista - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Guendouzi verso la conferma, ma il rinnovo resta in sospeso

Il nome di Matteo Guendouzi continua a essere centrale nel Calciomercato Lazio. Il centrocampista francese, reduce dagli impegni con la sua Nazionale in Nations League, non era presente ieri all’Isokinetic per le consuete visite mediche di inizio stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, Guendouzi ha infatti ottenuto qualche giorno di riposo extra e il suo rientro a Formello è previsto per lunedì.

La sua assenza, tuttavia, non è legata a questioni di mercato, bensì a un normale slittamento dovuto agli impegni internazionali. Dopo le voci insistenti su un possibile addio, nelle ultime settimane qualcosa è cambiato. Il ritorno di Maurizio Sarri nel progetto tecnico della Lazio ha avuto un impatto decisivo sul futuro del numero 8. Il francese, infatti, ha trovato proprio in Sarri un punto di riferimento e la sua permanenza sembra ora molto più probabile.

Tuttavia, un nodo importante resta ancora da sciogliere: il rinnovo di contratto. Il dossier Guendouzi è stato momentaneamente accantonato dalla dirigenza, ma resta aperto. Il suo legame con la Lazio scade nel 2027, ma il club vorrebbe ridiscutere alcuni termini economici per blindare il centrocampista e metterlo definitivamente al centro del progetto. Prima, però, ci sono altre priorità contrattuali da affrontare, a partire da Alessio Romagnoli, in attesa di rinnovo dal 2023, e passando poi per Mario Gila.

Il Calciomercato Lazio dovrà quindi muoversi su un doppio binario: da una parte i possibili rinforzi per la nuova stagione, dall’altra la gestione dei giocatori chiave già presenti in rosa. Guendouzi, in questo contesto, rappresenta un tassello fondamentale: giovane, di qualità e con margini di crescita ancora ampi.

La conferma del francese sarebbe una mossa strategica importante, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate dalla Lazio nel corso della scorsa stagione a centrocampo. Se il club riuscisse a trovare l’intesa per il prolungamento del contratto, chiuderebbe in anticipo uno dei capitoli più delicati del proprio mercato interno.

In attesa del suo ritorno a Formello, il futuro di Guendouzi resta strettamente legato agli sviluppi del Calciomercato Lazio, tra equilibrio economico e ambizioni tecniche.