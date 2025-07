Lazio Women, due nuove conferme dal calciomercato biancoceleste: le novità sulle capitoline in vista della prossima stagione

Lazio Women, due colpi biancocelesti dalla Juventus femminile: ecco le ultime sulle trattative della squadra capitolina

Dalla Serie B a diventare una ottima squadra di Serie A Women. Questo è il percorso fatto dalla Lazio Women negli ultimi 365 giorni nei quali si è trasformata da una squadra di cadetteria ad una vera e propria corazzata.

A dimostrare il grande progetto dietro questa formazione vi è anche il fatto che si sta agendo molto sul calciomercato. Dopo una buona stagione a Formello infatti la Lazio ha riscattato dalla Juventus a titolo definitivo Federica Cafferata e prolungato il prestito di Federica D’Auria. Il comunicato ufficiale del Club:

«Sesto posto in classifica con quarantuno punti conquistati e una seconda parte di campionato dominata, arricchita da sette vittorie e una sola sconfitta. Questo il bilancio dell’ultima stagione della Lazio Women che, dopo i rinnovi di Simonetti, Connolly e Zanoli, continua nel percorso di consolidamento del proprio organico con le conferme di D’Auria e Cafferata. Federica D’Auria, che in biancoceleste ha siglato il primo gol in Serie A ottenendo anche l’esordio in Nazionale, prosegue infatti la sua avventura nella Capitale grazie al rinnovo del prestito annuale dalla Juventus integrato anche dalle clausole di riscatto e controriscatto. Trasferimento a titolo definitivo, invece, per Federica Cafferata che, dopo i primi mesi convincenti della scorsa stagione in biancoceleste, saluta la Juventus.».