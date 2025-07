Calciomercato Lazio, l’Avellino sonda due giocatori capitolini: due biancocelesti pronti a partire per la Campania?

Calciomercato Lazio, forte l’interesse dell’Avellino per due giovani giocatori capitolini: le ultime da Formello sul mercato in uscita

Il calciomercato Lazio è molto attivo in questo avvio di luglio ed ora arrivano anche nuovi aggiornamenti su alcune trattative in uscita. In particolare, stando a quanto raccolto da Alfredo Pedullà l’Avellino ha già chiesto informazioni ai capitolini circa due tra i giovani più interessanti del vivaio biancoceleste.

Si tratta di Alessandro Milani, terzino sinistro classe 2005, e di Valerio Crespi, attaccante classe 2004. Le due squadre avrebbero già definito l’operazione, e mancherebbe solo la firma per concludere l’accordo.

In particolare, per il primo dovrebbe trattarsi solo di un’operazione in prestito, mentre Crespi potrebbe accasarsi in Campania a titolo definitivo. Per ora i contatti sono molto frequenti ed i campani sono molto vicini a chiudere un doppio colpo importante in vista del campionato di Serie B che l’attende.