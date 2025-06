Cancellieri Lazio, non solo il Cagliari sull’attaccante ma c’è anche il Torino: le ultime

Cancellieri Lazio, aumentano le pretendenti per l’ex attaccante del Parma: gli aggiornamenti sul calciomercato biancoceleste

Uno dei giocatori caldi in uscita dal calciomercato è sicuramene Cancellieri Lazio. I biancocelesti non sembrano intenzionati a trattenere il giocatore che, lo scorso anno, giocò in biancoscudato ed ora sembra quasi tutto fatto per il passaggio al Cagliari.

A mischiare le carte di una trattativa apparentemente già quasi conclusa, stando a quanto porta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Torino si sarebbe fatto avanti per fare concorrenza ai rossoblù per il centravanti italiano.

Il Parma ha infatti deciso di non riscattare il giocatore e, mentre l’attaccante sembrava essere ormai promesso sposo ali sardi, ora la situazione potrebbe capovolgersi. Staremo quindi a vedere se ci saranno ulteriori sviluppi sulla trattativa o ulteriori capovolgimenti.