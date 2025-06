Chiesa Lazio, sogno o realtà? Non tramonta l’idea dell’ex bianconero per i capitolini: le ultime sulla trattativa

Chiesa Lazio, l’esterno biancoceleste pronto per ritornare in Italia? Diversi i club sull’ex Juventus: le ultime sul calciomercato

Chiesa Lazio. Uno dei nomi più suggestivi vagliati dalla Lazio nel corso di questa finestra estiva di calciomercato è quello di Chiesa. L’ex esterno d’attacco della Juventus è proto per tornare a solcare il terreno di gioco degli stadi di Serie A e, in pole ci sarebbero proprio i capitolini.

Tuttavia gli aquilotti non sono l’unica squadra di Serie A interessata all’ex Juventus e Fiorentina in quanto ci sarebbe anche il Napoli a voler affondare il colpo. A frenare l’entusiasmo della trattativa è il fatto che, per far porto al Nazionale, dovrà partire Mattia Zaccagni. Sembra quindi sempre più improbabile un accasamento dell’ex Fiorentina alla corte di Maurizio Sarri.