Italia Spagna femminile, sconfitta ‘dolce’ pe le azzurre: ai quarti di finale dopo 12 anni d’assenza. Il racconto

Italia Spagna femminile, sconfitta ‘dolce’ pe le azzurre: quarti di finale dopo 12 anni d’assenza. Il racconto della sfida

A Berna, l’Italia incassa una sconfitta per 3-1 contro una Spagna dominante, ma può comunque festeggiare un traguardo storico: la qualificazione ai quarti di finale degli Europei Femminili. Grazie al passo falso del Portogallo contro il Belgio, le Azzurre restano seconde nel girone e affronteranno la Norvegia nella fase a eliminazione diretta, interrompendo un digiuno lungo dodici anni. In campo anche le due biancocelesti Oliviero e Piemonte.

Partenza elettrica e botta e risposta

La sfida comincia con grande intensità: la squadra di Andrea Soncin gioca a viso aperto contro una Spagna votata all’attacco. Dopo dieci minuti, l’esterna Maria Oliviero sorprende la difesa avversaria con una conclusione potente che porta l’Italia in vantaggio. Il pari arriva quasi subito grazie a Eva Del Castillo, fantasista dal dribbling letale, che scambia con Alexia Putellas e fulmina Laura Giuliani con un destro preciso.

Spagna in controllo e rimonta completata

Nel secondo tempo la Spagna alza il baricentro e trova il vantaggio: una respinta corta di Elena Lenzini diventa un assist involontario per Patri Guijarro, centrocampista abile nei tiri dalla distanza, che con un esterno fulmina il palo interno prima di gonfiare la rete. L’Italia fatica a reagire, seppur Linda Cantore e Elena Linari si distinguano per grinta e sacrificio in difesa.

Finale acceso e terzo gol iberico

Nel finale, le Azzurre sfiorano il pareggio con Annamaria Serturini, ma è Irene Paredes a salvare la Spagna con un intervento sulla linea. Allo scadere, Esther González, punta esperta e cinica, segna il terzo gol approfittando di una distrazione difensiva. È l’epilogo di una sfida combattuta ma sbilanciata.

Italia ai quarti: missione compiuta

Nonostante il ko, l’Italia ottiene una qualificazione che mancava dal 2013. Le ragazze di Soncin hanno mostrato coraggio, talento e spirito competitivo. Ora, la sfida con la Norvegia offrirà un’altra occasione per sognare in grande.