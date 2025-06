Amichevoli Lazio, i biancocelesti fissano un nuovo impegno per l’estate contro una squadra inglese: ecco i dettagli sulla sfida

Amichevoli Lazio, i biancocelesti hanno fissato una nuova amichevole in vista del ritiro estivo: i dettagli e le informazioni sul match

La squadra di Sarri non può concedersi di oziare in un’estate calda come questa e quindi la società ha fissato alcune partite. Le amichevoli Lazio serviranno al tecnico a conoscere meglio i propri giocatori e a capire quali reparti richiedono interventi più immediati in vista della prossima Serie A. Ecco quindi tutti i dettagli sul match fissato per sabato 9 agosto 2025 contro il Burnley FC. Il comunicato ufficiale:

«Nuovo impegno internazionale per la S.S. Lazio: sabato 9 agosto 2025, i biancocelesti scenderanno in campo al Turf Moor Stadium per affrontare il Burnley FC, con calcio d’inizio alle ore 15:00 locali (16:00 italiane). La partita rappresenta un importante banco di prova nel percorso di preparazione precampionato, offrendo alla squadra guidata da Maurizio Sarri l’occasione di confrontarsi con una formazione solida e ambiziosa della Premier League. Un appuntamento di prestigio che conferma la volontà del Club di misurarsi su palcoscenici internazionali, dando continuità a un percorso di crescita tecnica e identitaria. Tutte le informazioni su biglietteria e copertura mediatica saranno disponibili prossimamente sui canali ufficiali della Società».