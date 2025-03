Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim'ora

Ultimissime calciomercato Lazio: tutte le trattative e gli aggiornamenti in tempo reale sulle trattative e sugli affari dei biancocelesti

Il calciomercato Lazio non si ferma mai. La dirigenza biancoceleste è al lavoro per individuare i profili giusti nel mercato, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate da Fabiani e dal tecnico della prima squadra Baroni. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Lazio in tempo reale.

Ultimissime calciomercato Lazio LIVE:

Ultimissime calciomercato Lazio: Giovedì 20 marzo

Calciomercato Lazio, spunta fuori un nuovo nome per i biancocelesti: tutti i dettagli sulla nuova pista

Pellegrini Lazio, dopo l’infortunio di Tavares sembra sempre più vicino il reintegro del terzino: le ultime

Rinnovo Marusic, arriva il prolungamento per il laterale biancoceleste? Le ultime novità sul montenegrino

Calciomercato Lazio, il Bologna valuta l’acquisto definitivo di Casale: le ultime sul centrale biancoceleste

Calciomercato Lazio, nuova idea per il futuro dei biancocelesti: le cifre per portare a Roma Durosinmi dal Viktoria Plzen

Calciomercato Lazio, Fabiani già al lavoro in vista dell’estate: i tre nomi nel mirino del dirigente biancoceleste

Ultimissime calciomercato Lazio: Mercoledì 19 marzo

Solet Lazio, per il ruolo di difensore Fabiani punta il calciatore dell’Udinese: i dettagli e lo scenario di mercato

Calciomercato Lazio, ritorno di fiamma per un giocatore di Serie A. Tutti i dettagli in vista di giugno

Fazzini Lazio, il centrocampista rimane nel mirino del club. Ecco il possibile scenario per il mercato estivo

Tchatchoua Lazio, per il ruolo di esterno Fabiani punta su di lui la prossima stagione: i dettagli e il valore del calciatore

Durosinmi Lazio, incontro tra Fabiani e gli agenti del giocatore del Plzen. Le ultimissime

Ultimissime calciomercato Lazio: Martedì 18 marzo

Casadei Lazio, il manager del giocatore granata fa chiarezza riguardo la scelta dell’ex Inter di approdare in maglia granata: le sue parole

Fazzini Lazio, lo scouting dell’Empoli parla dell’ex obiettivo biancoceleste soffermandosi sul mancato arrivo in biancoceleste

Zaccagni Lazio, il manager del capitano biancoceleste fa chiarezza sul giocatore e sulle sue scelte durante la sessione di mercato: le sue parole

Rinnovo Baroni, il presidente biancoceleste riflette con particolare attenzione sul futuro del tecnico toscano: la situazione attuale

Belahyane Lazio, a pochi mesi dal suo arrivo nella capitale spunta un clamoroso retroscena di mercato in cui viene incluso Baroni

Ultimissime calciomercato Lazio: Lunedì 17 marzo

Baroni Lazio, in programma un confronto nel weekend: il tecnico non è più saldo come un tempo! Cosa succede



Ultimissime calciomercato Lazio: Domenica 16 marzo

Casadei fa chiarezza: «Io alla Lazio? La mia idea era chiarissima ed era quella di venire a giocare per il Torino»

Ultimissime calciomercato Lazio: Sabato 5 marzo

Fabbian Lazio, svolta nel futuro del centrocampista! Non è più indispensabile per Italiano: le novità

Calciomercato Lazio, corsa a tre per l’obiettivo in difesa: ci pensano anche Milan e Juventus. Il punto

Coppola Lazio, l’obiettivo per la difesa è nel mirino di altri due club di Serie A. Il punto

Ultimissime calciomercato Lazio: Mercoledì 5 marzo

Rinnovo Marusic, il terzino biancoceleste è pronto a prolungare il suo contratto con la Lazio fino al 2027. La firma è attesa per la prossima settimana

Tavares Lazio, il terzino portoghese potrebbe essere riscattato in anticipo dai biancocelesti. Ecco il piano di Lotito e Fabiani

Rinnovo Mandas, il portiere biancoceleste ha firmato il contratto che lo legherà alla Lazio fino al 2029. Tutti i dettagli