Calciomercato Lazio, servono sette cessioni per sbloccare altre trattative in uscita: ecco tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, ai capitolini serve fare cassa prima di investire risorse: ecco i dettagli e la situazione dei biancocelesti

Il dato riportato da il Corriere dello Sport, è molto preoccupante per i tifosi capitolini. Infatti, stando alle parole del quotidiano, sono necessarie 7 cessioni per scendere da 27 nomi a 20 e sbloccare il calciomercato in entrata. Provstgaard e Tchaouna, classe 2003, non potranno più essere considerati e inseriti nella lista aggiuntiva degli under 22 per la Serie A mentre l’unico a rimanervi è Belahayne, nato nel 2004.

Discorso diverso va per gli over in quanto gli aquilotti ne hanno ben 20. Il primo di questi ad avere le valigie pronte è Toma Basic, in scadenza nel 2026, mai utilizzato e fuori rosa sino a gennaio.

Gli altri due che potrebbero lasciare la capitale sono Tchaouna e Noslin i quali dovranno dare prova delle loro capacità nel corso dell’esame estivo in ritiro con la Lazio. Il riscatto di Gigot sarà obbligatorio e poi bisognerà anche valutare in quale modo tornerà a disposizione Patric dopo la riabilitazione dall’intervento al malleolo. Infine saranno da valutare anche le offerte in entrata per l’estremo difensore Mandas che potrebbe contribuire a fare cassa.