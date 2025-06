Calciomercato Lazio, colpo dalla Serie B per un giocatore biancoceleste? Ecco di chi si tratta e i dettagli

Calciomercato Lazio, un attaccante capitolino preso di mira dallo Spezia alla ricerca di un sostituto di Esposito: tutti gli aggiornamenti sulla trattativa

Torna ad infiammarsi il calciomercato Lazio in quanto la squadra capitolina sta provando a sistemare l’indice di liquidità. In particolare stando a quanto riportato dai colleghi di TuttoMercatoWeb.com, lo Spezia avrebbe messo gli occhi su un giocatore di rientro a Roma dal prestito. Si tratta di Gabriele Artistico il quale rappresenterebbe il sostituto perfetto per Francesco Pio Esposito.

Si tratta di una punta centrale classe 2002, reduce da una stagione vissuta in prestito, prima con la maglia della Juve Stabia, con 16 presenze e 2 gol, e poi al Cosenza, dove ha messo a referto 5 reti in 17 presenze. Sarri dovrà prima valutare il giocatore e, nel caso non fosse ancora pronto per la Serie A, sarebbe sempre più vicina alla cessione in cadetteria.