Insigne-Lazio, il tempo stringe considerando i vantaggi! Anche a livello economico l'ex Napoli può fare comodo - Lazio News 24

Insigne-Lazio, contatti continui: il ritorno con Sarri è più di un’idea e a livello di stipendio sarà un vantaggio

Il binomio Insigne-Lazio sta prendendo sempre più forma in queste settimane di calciomercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esterno offensivo napoletano avrebbe inserito proprio la Lazio in cima alla sua lista di preferenze per il ritorno in Serie A. Un’ipotesi che affascina il giocatore per diversi motivi, primo fra tutti la possibilità di tornare a lavorare con Maurizio Sarri, l’allenatore che lo ha valorizzato maggiormente durante gli anni d’oro al Napoli.

Il rapporto tra Insigne e Sarri è sempre stato speciale: il tecnico toscano conosce perfettamente le caratteristiche del fantasista, e il feeling costruito a Napoli potrebbe essere la base ideale per un nuovo ciclo insieme a Roma, sponda biancoceleste. Proprio per questo, i contatti tra Insigne e l’allenatore della Lazio sarebbero continui, segno di un interesse reale e condiviso.

Ma non è solo la componente emotiva a spingere il possibile affare Insigne-Lazio. L’attaccante, attualmente sotto contratto con il Toronto FC in MLS, avrebbe mostrato una forte volontà di tornare protagonista nel calcio europeo e, secondo il quotidiano romano, sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio, arrivando a guadagnare 2,5 milioni di euro a stagione, pur di tornare ad allenarsi sotto la guida di Sarri.

Si tratterebbe di un sacrificio importante dal punto di vista economico, che però testimonierebbe quanto il progetto Insigne-Lazio sia sentito dallo stesso calciatore. Resta da capire se il club biancoceleste, attualmente alle prese con vincoli legati al tetto ingaggi e alla lista UEFA, riuscirà a trovare la giusta soluzione per chiudere l’operazione.

Il futuro di Insigne, dunque, potrebbe colorarsi di biancoceleste. L’intesa con Sarri, la disponibilità del giocatore a tagliarsi lo stipendio e l’ambizione della Lazio di ritrovare competitività sulle fasce rendono l’ipotesi Insigne-Lazio una delle più intriganti del calciomercato estivo.