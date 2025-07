Zaccagni Lazio, l’attaccante capitolino pronto a tornare ai massimi livelli? Le ultime sul capitano biancoceleste

Condividi via email

Zaccagni Lazio, l’attaccante biancoceleste vuole tornare nella migliore condizione: ecco le ultime sul capitano capitolino

Uno dei grandi punti di domanda nella Lazio in vista della prossima stagione di Serie A è sicuramente Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste ha subito infatti un brutto infortunio dal quale è nato un vorticoso calo di rendimento.

Stando a quanto riportato da il Corriere dello Sport il giocatore è pronto a riprendere il proprio posto di leader dopo mesi di sofferenze.

Ora la sua squadra punta molto su di lui e lo stesso vale per Sarri. Ecco le sue parole dopo l’operazione svolta due settimane fa che lo ha rimesso in condizioni di riprendere il lavoro con la squadra in vista delle prossime amichevoli estive. Le parole:

«Ora sono convalescente, ma tra pochi giorni tornerò a correre. Voglio una grande stagione con la Lazio e il Mondiale con l’Itali».