Calciomercato Lazio, tre giocatori biancocelesti rischiano di lasciare il Club per la Coppa d’Africa nella prossima stagione!

Calciomercato Lazio, spunta un nuovo problema per i capitolini: tre biancocelesti faranno la Coppa D’africa nella prossima stagione

La prossima stagione di Serie A sarà molto complessa per la Lazio, bloccata sul calciomercato dall’Indice di liquidità che le impedisce di portare a termine delle trattative in entrata. In particolare, come riporta il Corriere dello Sport, alcuni dei biancocelesti potrebbero pure assentarsi nel corso della stagione per la Coppa D’Africa.

In particolare, secondo il quotidiano Dele Bashiru sarebbe già sicuro del posto con la maglia della Nigeria, così come Dia con quella del suo Senegal. L’unico insicuro è Belahyane che attende la sua prima chiamata dal Marocco.