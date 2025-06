Calciomercato Lazio, Sarri proverà a rilanciare Noslin in vista della prossima stagione? Le novità sui capitolini

Calciomercato Lazio, Sarri valuta Noslin, il centravanti biancoceleste deve guadagnarsi la permanenza nel Club

La stagione è finita ed ora il presidente Claudio Lotito ed il ds Angelo Fabiani possono focalizzarsi esclusivamente sul Calciomercato Lazio. Prima di tutto bisogna sistemare il monte ingaggi e quindi anche togliere qualche esubero dalla rosa di Maurizio Sarri.

Stando a quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste starebbe attentamente visionando i filmati della squadra scesa in campo sotto la guida di Marco Baroni. In particolare, il Comandante, starebbe puntando i fari sui giocatori che hanno brillato di meno in queste stagioni e, tra questi, c’è anche Noslin, per il quella gli aquilotti hanno sborsato ben 18 milioni, e che al momento rappresenta un vero e proprio rebus.