Calciomercato Lazio, spunta un nuovo nome della Juventus tra gli obiettivi dei capitolini: l’ultima suggestione da Formello

Calciomercato Lazio, I biancocelesti puntano ad un grande nome dei bianconeri: ecco tutti i dettagli sulla trattativa con i piemontesi

Il calciomercato Lazio è in stallo ma Lotito e Fabiani sono sempre al lavoro per sondare giocatori da poter puntare nel corso della sessione estiva. Tra i nomi emersi in questi giorni c’è una nuova suggestione che potrebbe far venire l’acquolina in bocca a diversi supporters biancocelesti.

In particolare, stando a quanto riportato da Radio Radio, gli aquilotti sarebbero interessati all’acquisto dell’ex giocatore del PSG Weah, valutato 13 milioni di euro. Ad oggi si cerca uno spiraglio ma i capitolini tengono sotto stretto controllo il giocatore della Juventus.