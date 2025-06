Calciomercato Lazio, Lotito studia le mosse per rafforzare la rosa durante la sessione estiva: ecco tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, il presidente capitolino è all’opera per trovare nuoi giocatori biancocelesti: le ultime da Formello

Il calciomercato Lazio è iniziato e non si parla solo della cessione di Tchaouna al Burnley, ma ci sono molte altre trattative imbastite dagli aquilotti. In particolare, secondo le parole di Radiosei, il patron dei capitolini potrebbe aver molto lavoro da fare nei prossimi giorni. Ecco le parole pronunciate sulle frequenze della radio dopo il controriscatto esercitato su Floriani Mussolini:

«Senza la qualificazione alle Coppe e quindi introiti Uefa a coprire le spese, i “pagherò” dell’ultimo biennio sono tornati indietro come un macigno. Bisognerà tirare la cinghia per rivedere un futuro più roseo alla Lazio. Sarri al momento è concentrato sul lavoro ma preoccupato, se dovesse restare solo con la rosa che ha in mano. Vorrebbe una mezz’ala e un terzino (controriscattato Floriani-Mussolini dalla Juve Stabia per 400mila euro) e in realtà anche uno fra Raspadori e Oyarzabal al posto di Castellanos, perché ha bisogno di «ordine» nel suo 4-3-3 ricostituito. Ha una filosofia opposta a Baroni, che prediligeva il movimento all’arrembaggio. In tutto ciò, ha chiesto di ripartire da Gila e Romagnoli, per esempio, ma non vuole che nessuno resti scontento a Formello. I due difensori invocano gli adeguamenti, impossibili da riconoscere nel breve periodo in cui si devono contenere i costi del lavoro allargato. Anche gli stipendi incidono. Se si rimane con i conti sperequati e senza nuovi ricavi (in primis uno sponsor), c’è il rischio di ritrovarsi la prossima estate punto e a capo. Ai blocchi di questa partenza del mercato».