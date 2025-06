Lazio, Lotito sul calciomercato: «Ora c'è alcun bisogno di comprare. Piuttosto dobbiamo vendere, troppi esuberi...»

Lazio, il punto sulle trattative in entrata e in uscita per il presidente Lotito: le parole del patron biancoceleste

Il calciomercato è oramai decollato e, a fare chiarezza su quelle che saranno le manovre della Lazio è stato il presidente Lotito. La situazione finanziaria dei capitolini è delicata ma, secondo l’edizione odierna de Il Messaggero, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. Le parole in vista della prossima stagione di Serie A:

CALCIOMERCATO – «In questo momento non c’è alcun bisogno di comprare. Piuttosto c’è il problema tecnico contrario: dobbiamo vendere perché ci sono troppi esuberi per una sola competizione più la Coppa Italia, parliamo di ventotto giocatori di movimento».

CESSIONI – «Non vendo nessun altro. Abbiamo grandi giocatori e lo dimostra il fatto che tutti ce li chiedano. Ho detto no a offerte importanti per Rovella, Tavares, Isaksen, Guendouzi e Castellanos. Sì, basta versare il denaro, ma non è questo il discorso. La squadra c’è. Avete visto cosa ha fatto Conte a Napoli? Ho preso Sarri per far rendere tutti al massimo. L’allenatore valuterà tutta la rosa in ritiro. Se poi non gli piacerà qualcuno, verrà venduto e preso il sostituto».