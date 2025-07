Gila Lazio, le ultime novità sul difensore spagnolo e sul suo prolungamento di contratto in vista della prossima stagione

Gila Lazio, lo spagnolo verrà mantenuto nella rosa biancoceleste? Ecco cosa filtra sul suo futuro nella capitale

La Lazio è bloccata sul calciomercato a causa degli indici di liquidità bloccati ma questo non sta fermando Lotito dall’imbastire trattative che potranno essere firmate nel momento in cui arriverà qualche cessione dalla Serie A.

In particolare il presidente biancoceleste dovrà tenere in equilibrio il rapporto tra monte ingaggi e ricavi portando la soglia sotto l’80% e, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ci sono novità anche su Mario Gila.

Per il difensore spagnolo sono arrivate anche offerte da 35 milioni di euro dall’Inghilterra, che i capitolini però non ha preso in considerazione in quanto buona parte della rivendita sarebbe da dedicare al Real Madrid. Il giocatore vorrebbe rimanere a Roma ma prima servirà un adeguamento del contratto.