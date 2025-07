Calciomercato Lazio, una maglia per due tra Noslin e Cancellieri: uno dei due centravanti lascerà la capitale questa estate

Condividi via email

Calciomercato Lazio, in partenza un attaccante tra Noslin e Cancellieri: ecco gli aggiornamenti da Formello

Uno dei grandi problemi in casa dei capitolini è quella legata al blocco del calciomercato Lazio che impedisce alla società di eseguire nuovi colpi in entrata. Per questa ragione sarà prima necessario effettuare alcune cessioni che garantiscano nuova liquidità nelle casse del Club da reinvestire successivamente.

Per questa ragione, come confermato dall’edizione odierna de il Corriere dello Sport i capitolini dovranno cedere un altro centravanti oltre a Tchaouna. Il dubbio di Sarri ricade su Noslin e su Cancellieri sui quali ci sono stati degli investimenti che vanno recuperati. Per questa ragione sono entrambi sul mercato e diverse squadre stanno sondando con insistenza soprattutto il secondo, reduce da una buona stagione a Parma. Si attendono quindi ulteriori sviluppi.