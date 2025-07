Tchaouna saluta i tifosi della Lazio: «Un enorme ringraziamento a tutti! È stato un onore indossare questa maglia...»

Tchaouna, ex centravanti della Lazio, saluta la società e i propri tifosi in vista del trasferimento in Premier League: tutte le novità sui capitolini

Il centravanti della Lazio Loum Tchaouna ha appena salutato il Club capitolino per trasferirsi in Inghilterra dove giocherà la prossima stagione con la maglia del Burnley. Per lui la Serie A è stata un’esperienza emozionante, edificante e di grande crescita e ha voluto ringraziare tutti i tifosi e la società per il lavoro svolto. Le sue parole:

«Un enorme ringraziamento alla società, allo staff e a tutti i tifosi che mi hanno sostenuto durante questa avventura. È stato un onore indossare questa maglia e vivere ogni emozione con voi. Conserverò gelosamente ogni momento, ogni applauso e ogni sacrificio. Grazie per aver creduto in me. A presto».