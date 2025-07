Lazio, se il mercato è bloccato non lo è la passione dei tifosi biancocelesti: è boom di abbonamenti! Il punto - Lazio News 24

Lazio, abbonamenti a quota 20.000: tifosi fedeli nonostante il malcontento. La situazione attuale dei biancocelesti

Nonostante un’estate a dir poco surreale, con un calciomercato ancora fermo, la passione per la Lazio non conosce sosta. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, sono già quasi 20.000 le tessere stagionali sottoscritte dai tifosi biancocelesti. Un dato sorprendente, se si considera il clima di incertezza e la frustrazione per una campagna acquisti finora inesistente.

Il 66% degli abbonati della scorsa stagione ha già esercitato il diritto di prelazione, segno di un attaccamento profondo alla squadra. Eppure, il malumore non manca. Martedì, infatti, il tifo organizzato della Lazio scenderà in piazza con una manifestazione pacifica per protestare contro la gestione del presidente Claudio Lotito. Una protesta civile ma significativa, che esprime il disagio crescente di una parte importante della tifoseria.

Il blocco del mercato ha inevitabilmente generato delusione, ma diversi fattori hanno contribuito a mantenere vivo il legame con la squadra. In primis, il ritorno di Maurizio Sarri, figura amata e simbolo di un progetto tecnico riconoscibile. In secondo luogo, la storica rivalità con la Roma, che resta una motivazione forte per sostenere i colori biancocelesti. Infine, il fatto che la Lazio disputerà solo il campionato può aver convinto alcuni tifosi della maggiore competitività nel breve termine.

Da lunedì partirà la vendita libera degli abbonamenti, con l’obiettivo dichiarato di eguagliare – o almeno avvicinare – il risultato dello scorso anno, quando furono sottoscritte 29.036 tessere. In un contesto difficile, anche dal punto di vista economico, gli abbonamenti rappresentano una voce importante per le casse della Lazio, che negli anni ha incassato fino a 10 milioni di euro da questa voce.

La speranza del club è che la fedeltà della tifoseria possa tradursi in ulteriore liquidità, utile per sbloccare le operazioni di mercato. I dati ufficiali sugli incassi della passata stagione saranno comunicati solo in autunno, ma intanto i numeri degli abbonamenti confermano che, nonostante le critiche, la Lazio può contare ancora su un popolo che non abbandona.