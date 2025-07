Calciomercato Lazio, Sarri ha le idee chiare: ecco quale sarà il centrocampo dei biancocelesti nella prossima stagione

Il Calciomercato Lazio è in stallo ma in un ruolo la squadra di Sarri può stare tranquilla ossia quello del centrocampo. I giocatori capitolini disponibili per giocare in questa zona sono svariati e si tratta di: Guendouzi, Rovella, Belahyane, Dele-Bashiru, Cataldi e Vecino.

Un elenco lungo al quale va aggiunto anche Basic il quale andrà in scadenza nel 2026. Tra i dubbi più importanti vi è quello sulle cessioni di Vecino e Cataldi che potrebbero partire in caso non riuscissero a convincere l’allenatore. Rimane quindi da capire quali mosse vorranno fare i capitolini sul mercato per dare ulteriore profondità ad una rosa che può vantare un ottimo centrocampo per la Serie A.