Lazio, furia Sarri per la situazione di stallo nel calciomercato: Fabiani a casa del tecnico per calmarlo

Lazio, continuano i problemi a Formello: Sarri adirato per la situazione dei capitolini: le ultime notizie dalla capitale

I problemi nella società capitolina non sono di certo terminati, anzi… I capitolini vivono un grande momento di incertezza soprattutto per quanto concerne il calciomercato. Ad essere delusi ed arrabbiati per questa situazione non sono solamente i tifosi ma anche l’allenatore Maurizio Sarri che aveva richiesto delle garanzie al momento della firma del contratto.

Stando alle parole de la Repubblica il ds della Lazio Fabiani si sarebbe recato a casa del tecnico toscano per placarlo e discutere circa le strategie del Club e su quale sia l’effettivo spazio di manovra dell’allenatore. Il più grande timore dei supporters è quello che il mister lasci la panchina prima ancora di aver intrapreso un nuovo campionato di Serie A con i bianococelesti.