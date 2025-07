Calciomercato Lazio, Floriani Mussolini rimarrà in biancoceleste? Ecco quali sono i due possibili scenari per l’attaccante

Calciomercato Lazio, Floriani Mussolini pronto per giocare con la maglia dei capitolini? Ecco i due possibili scenari del giocatore biancoceleste

Floriani Mussolini ha appena disputato una grande stagione in cadetteria con la maglia della Juve Stabia, raggiungendo anche i playoff da neopromossi! Le vespe, trascinate dall’attaccante della Lazio, hanno riscattato il giocatore per un milione di euro, ma poi il Club capitolino lo ha ricomprato per 400 mila euro.

Ora si dividono in due le possibili strade per l’italiano in quanto la società biancoceleste o lo cederà a titolo definitivo in cambio di una buona cifra oppure, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sarà prestito con diritto di riscatto e recompra. Staremo a vedere quale sarà il futuro dell’attaccante capitolino in vista della prossima Serie A.