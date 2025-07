Calciomercato Lazio, anche Guendouzi potrebbe lasciare la capitale? Ecco cosa filtra sul futuro del francese

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Guendouzi potrebbe essere ceduto in questa finestra estiva? Le ultime sull’ex centrocampista del Marsiglia

Nel calciomercato Lazio spuntano fuori diversi colpi di scena che sorprendono non poco i supporters biancocelesti. L’ultima di queste riguarda il centrocampista francese Mattéo Guendouzi il quale potrebbe essere ceduto per una cifra molto importante fuori dalla Serie A.

Il contratto dell’ex Marsiglia è in scadenza nel 2028 e, stando a quanto riportato quest’oggi da Il Messaggero, rimangono forti diverse pressioni sul giocatore da parte di alcuni club di Premier League. Ci si affida a Sarri per trattenere il pezzo pregiato in vista della prossima stagione.