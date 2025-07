Tchaouna Lazio, il comunicato ufficiale che sancisce la cessione del centravanti capitolino: le ultime da Formello

Condividi via email

Tchaouna Lazio, termina qui l’esperienza del francese in Italia con la maglia biancoceleste: tutti gli aggiornamenti e le info sul trasferimento

Il Calciomercato Lazio è ufficialmente iniziato in vista della prossima stagione di Serie A in quanto il Club capitolino ha fatto la loro prima cessione della sessione estiva vendendo Loum Tchaouna al Burnley Football Club, in Inghilterra. Ecco il comunicato sulla cessione che ha fruttato più di 12 milioni:

«La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Loum Tchaouna al Burnley Football Club. La Società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League.».