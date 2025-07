Gregucci sicuro: «La Lazio ha bisogno di identità. Sarri? Lo vedrei bene in quel ruolo dirigenziale» - Lazio News 24

Condividi via email

Lazio, Gregucci: «Serve identità chiara. Sarri? Lo vedrei bene anche da dirigente». Le parole

Angelo Adamo Gregucci, ex difensore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Radiosei la situazione attuale in casa biancoceleste, analizzando le prospettive per la prossima stagione di Serie A. Le sue parole offrono una riflessione lucida su ambizioni, limiti e potenzialità del progetto tecnico.

«Sento parlare spesso di alibi per i giocatori, ma non condivido questa visione – ha dichiarato Gregucci –. La Lazio affronterà al massimo 42 partite e non vedo il rischio che qualcuno possa ‘tirare indietro la gamba’. A mio avviso, il problema è un altro: capire se la proposta calcistica di Sarri sia ancora adatta a questo gruppo di giocatori.»

Gregucci ha poi fatto una previsione realistica sulle ambizioni della squadra: «Con il solo campionato, la Lazio può puntare tranquillamente al sesto posto, forse al quinto. Se tutto andasse perfettamente, potrebbe anche lottare per il quarto. Ma scendere sotto il settimo sarebbe un risultato davvero deludente. Non possiamo più accettare risultati mediocri dopo due settimi posti consecutivi».

Riguardo al recente passato, l’ex giocatore biancoceleste ha evidenziato le difficoltà dell’ultima stagione: «Abbiamo visto una prima parte positiva, con la Lazio capace di imporsi anche contro avversari di livello. Poi però è arrivato un calo netto e qualcosa si è rotto. Ho sempre stimato il lavoro di Baroni, ma è evidente che ci sia stato un cambiamento profondo nella proposta di gioco».

Infine, un pensiero su Maurizio Sarri, ormai figura centrale nella recente storia della Lazio: «Sarri ha inciso più del 20%, ma alla fine contano anche le qualità individuali dei giocatori. Personalmente, lo vedrei benissimo in un ruolo dirigenziale. Potrebbe scegliere allenatori che proseguano il suo percorso, magari con una filosofia simile alla sua».

Le parole di Gregucci mettono in evidenza il momento delicato che sta attraversando la Lazio, tra rinnovamento e ricerca di stabilità tecnica. La prossima stagione sarà cruciale per rilanciare le ambizioni biancocelesti e tornare stabilmente nelle zone alte della classifica.