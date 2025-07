Calciomercato Lazio: anche Di Tommaso in uscita. La probabile destinazione del bianconceleste che è stato punto fermo della Primavera

Il lavoro di sfoltimento della rosa della Lazio Primavera prosegue senza sosta. Dopo le partenze di Bordon, Milani, Zazza e Nazzaro, un altro dei protagonisti della scorsa stagione è pronto a lasciare Formello per iniziare la sua carriera nel calcio professionistico. Si tratta di Leonardo Di Tommaso, centrocampista classe 2005, per il quale si prospetta un futuro in Serie C.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giovane mediano è finito nel mirino di due club ambiziosi della terza serie. Sia la Casertana che la Ternana hanno mostrato un interesse concreto per il giocatore, vedendo in lui un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo. Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, è già al lavoro per definire la cessione e trovare la sistemazione migliore per la crescita del ragazzo. L’operazione potrebbe concludersi già nei prossimi giorni.

La partenza di Di Tommaso arriva dopo un’annata in cui è stato un punto fermo della formazione Primavera biancoceleste. Le sue statistiche parlano chiaro: 35 presenze stagionali, per un totale di ben 2.880 minuti giocati, impreziositi anche da tre gol. Numeri che testimoniano la sua importanza nello scacchiere della squadra e che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni dei club professionistici.

Per Di Tommaso si tratta di un’opportunità fondamentale per misurarsi con il calcio “dei grandi”, in un campionato formativo come la Serie C. La Lazio, dal canto suo, continua la sua strategia di valorizzazione dei giovani, mandandoli a giocare per monitorarne la crescita in vista di un possibile futuro ritorno.