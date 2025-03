Formello Lazio: infortunati, diffidati, formazioni e novità

Le ultime notizie di formazione Lazio in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Formello

Tutti gli aggiornamenti in casa Lazio su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dal ritiro di Formello.

Allenamento Lazio: le ultime da Formello

La Lazio è scesa sul terreno di gioco di Formello per l’allenamento odierno e Baroni ha dovuto fare a meno del suo capitano Mattia Zaccagni, in dubbio per il match di Europa League contro il Viktoria Plzen per un affaticamento al polpaccio.

Il tecnico biancoceleste potrebbe decidere di schierare Tijjani Noslin al posto del numero 10, con Dia e Isaksen a completare la trequarti alle spalle di Tchaouna. Romagnoli, invece, ha smaltito il problema all’adduttore ed è stato provato al fianco di Gila. Tavares e Lazzari sono favoriti per i ruoli di terzini, mentre tra i pali dovrebbe tornare Mandas. A centrocampo agirà la solita coppia Guendouzi-Rovella.

Infortunati Lazio: le ultime novità dall’infermeria

Hysaj: lesione di medio grado al bicipite femorale, rientro previsto per metà marzo

Castellanos: lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, rientro previsto per metà marzo

Dele-Bashiru: problema alla caviglia, in dubbio per la ventottesima giornata

Marusic: problema fisico causato da una contusione, da valutare

Patric: problema ad un piede, da valutare

Romagnoli: problema fisico, da valutare

Squalificati Lazio: chi salta il prossimo incontro di Serie A

Nessuno

Diffidati Lazio: chi è a rischio squalifica per la prossima partita di Serie A

Isaksen

Belahyane

Guendouzi

Probabile formazione Lazio: le scelte di Baroni per il prossimo match di Serie A

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All.: Baroni.

Calendario Serie A: le partite in programma per la ventesima giornata

Cagliari-Genoa (venerdì, 7 marzo 2025 ore 20:45)

Como-Venezia (sabato, 8 marzo 2025 ore 15:00)

Parma-Torino (sabato, 8 marzo 2025 ore 15:00)

Lecce-Milan (sabato, 8 marzo 2025 ore 18:00)

Inter-Monza (sabato, 8 marzo 2025 ore 20:45)

Verona-Bologna (domenica, 9 marzo 2025 ore 12:30)

Napoli-Fiorentina (domenica, 9 marzo 2025 ore 15:00)

Empoli-Roma (domenica, 9 marzo 2025 ore 18:00)

Juventus-Atalanta (domenica, 9 marzo 2025 ore 20:45)

Lazio-Udinese (lunedì, 10 marzo 2025 ore 20:45)

Classifica Serie A 2024/25: la situazione

Inter 58 (27)

Napoli 57 (27)

Atalanta 55 (27)

Juventus 52 (26)

Lazio 50 (27)

Bologna 47 (27)

Fiorentina 45 (27)

Roma 43 (27)

Milan 41 (27)

Udinese 39 (27)

Torino 34 (27)

Genoa 31 (27)

Como 28 (27)

Verona 26 (27)

Cagliari 25 (27)

Lecce 25 (27)

Parma 23 (27)

Empoli 22 (27)

Venezia 18 (27)

Monza 14 (27)