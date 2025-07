Italia Spagna femminile, le formazioni ufficiali: in campo la biancoceleste Oliviero! Le scelte dei due ct

Italia Spagna femminile, le formazioni ufficiali: in campo la biancoceleste Oliviero! Le scelte dei due commissari tecnici

Il terzo match del Gruppo B degli Europei femminili si annuncia cruciale per le Azzurre, chiamate a conquistare almeno un punto contro la Spagna per garantirsi l’accesso ai quarti di finale. Il commissario tecnico Andrea Soncin opta per alcuni cambi significativi rispetto alle gare precedenti, schierando un modulo 3-4-3 con transizione difensiva verso il 4-4-2.

Formazione Italia: le novità e le certezze

Nel reparto offensivo spazio alla coppia Piemonte–Bonansea, affiancata dalla confermata Cantore, esterna rapida e incisiva. A centrocampo, fuori Severini e Di Guglielmo, mentre sulle corsie laterali agiranno Oliviero e Boattin, con la mediana affidata al collaudato tandem Caruso–Giugliano. In difesa, nessun cambiamento rispetto alle ultime uscite: confermata la linea a tre davanti al portiere Laura Giuliani, una delle colonne della nazionale.

Scenari qualificazione: Italia con il fiato sospeso

Per accedere ai quarti, l’Italia non dovrà perdere contro la Spagna. Tuttavia, anche una sconfitta potrebbe essere sufficiente, a patto che il Portogallo non riesca a battere il Belgio. In caso di vittoria delle lusitane e contemporanea sconfitta delle Azzurre, si deciderà tutto sulla differenza reti, attualmente favorevole all’Italia (+1 contro il -5 del Portogallo).

Spagna: centrocampo rinnovato e attacco di qualità

La selezione iberica presenta diversi cambi. A centrocampo torna titolare la fuoriclasse Aitana Bonmatí, affiancata dalle compagne del Barcellona Guijarro e Putellas, confermando un’ossatura blaugrana forte e collaudata. In attacco spazio a Mariona, insieme a Del Castillo e Paralluelo, quest’ultima tra le più talentuose della nuova generazione spagnola. In difesa, l’unica conferma è Paredes, che guiderà il reparto davanti alla giovane portiera Nanclares.

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Oliviero, Giugliano, Caruso, Boattin; Cantore, Piemonte, Bonansea. A disposizione: Baldi, Durante, Di Guglielmo, Schatzer, Severini, Girelli, Piga, Bergamaschi, Serturini, Goldoni, Greggi, Cambiaghi. CT Andrea Soncin

SPAGNA (4-3-3): Nanclares; Fernandez, Paredes, Mendez, Ouahabi; Bonmatì, Guijarro, Putellas; Del Castillo, Paralluelo, Mariona. A disposizione: Sullastres, Cata Call, Batlle, Carmona, Esther Gonzalez, Aleixandri, Martin-Prieto, Garcia, Vicky Lopez, Pina, Redondo, Zubieta. ct Montse Tomé