Calciomercato Lazio, i biancocelesti valutano le offerte arrivate a Formello per Floriani Mussolini: tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Lazio, Floriani Mussolini osservato speciale dagli UK: ecco le squadre interessate al giocatore capitolino

Calciomercato Lazio. L’interesse del Watford della famiglia Pozzo per Floriani Mussolini è sempre stato acceso in questa sessione di calciomercato estivo ed ora sembra essersi infiammato. Oltre al club di Premier League ora anche l‘Udinese in Serie A (sempre dei Pozzo) si è affacciata sul giocatore ex Juve Stabia.

Le sue prestazioni in cadetteria hanno convinto e, come scrive il Corriere dello Sport, il valore del giocatore oggi è superiore ad altri colleghi come Lazzari o Hysaj. Sembra quindi che il giocatore possa lasciare la capitale già nelle prossime settimane a meno che non sia il tecnico stesso a trattenerlo a Roma. Si attendono quindi ulteriori sviluppi da Formello.