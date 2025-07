Condividi via email

Italia Spagna femminile, subito in gol una biancoceleste! Tutti i dettagli sulla partita conclusiva della fase a gironi di Euro2025

La sfida tra Italia e Spagna, valevole per la giornata conclusiva della fase a gironi di Euro2025, è iniziata da appena dieci minuti, ma ha già regalato emozioni forti. Le Azzurre, guidate dal commissario tecnico Andrea Soncin — ex difensore e oggi tecnico attento alle dinamiche tattiche e allo spirito di squadra — sono scese in campo con l’obiettivo di conquistare i quarti di finale, traguardo che manca alla Nazionale femminile da ben dodici anni.

Per questa partita cruciale, Soncin ha scelto di rinnovare la formazione titolare, affidandosi fin dal primo minuto a due volti noti: la centrocampista Giulia Oliviero, nota per la sua visione di gioco e capacità di collegamento tra i reparti, e l’attaccante Martina Piemonte, punta fisica e carismatica, spesso decisiva nei momenti chiave.

A rendere subito frizzante il match è stata una combinazione vincente tra le due giocatrici della Lazio: Piemonte ha sferrato un tiro potente, respinto dalla difesa spagnola, ma sulla ribattuta è intervenuta con tempismo perfetto il difensore biancoceleste, Giulia Oliviero, che ha trovato lo spazio giusto per infilare il pallone in rete. Il vantaggio azzurro ha subito acceso gli animi allo stadio di Gelsenkirchen e dato fiducia alla squadra italiana, apparsa determinata e organizzata nella gestione del possesso palla.

Le Azzurre ora sognano una storica qualificazione ai quarti, che potrebbe segnare una svolta nel percorso della Nazionale femminile. La vittoria contro una formazione competitiva come la Spagna, storicamente tra le favorite nei tornei europei, rappresenterebbe una vera e propria impresa.

Con una squadra giovane ma ricca di talento, e un commissario tecnico che ha saputo rinnovare l’approccio tattico, l’Italia sembra pronta a scrivere una nuova pagina di storia del calcio femminile.