Calciomercato Lazio, viva la pista per Emerson Palmieri

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Emerson Palmieri è un’idea concreta per il prossimo campionato: le ultime sul giocatore del West Ham

Il futuro di Nuno Tavares alla Lazio è in dubbio e, per questa ragione, la società capitolina starebbe valutando diversi profili sul calciomercato. In particolare, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i capitolini starebbero seguendo con grande attenzione Emerson Palmieri.

Il West Ham chiede 10 milioni per lasciar partire l’italo-brasiliano. Altri nomi accostati alla squadra biancoceleste sono quelli di Fabiano Parisi, Ben Chilwell, e Aron Martin del Genoa. Staremo a vedere quale sarà il profilo sul quale Fabiani vorrà puntare.