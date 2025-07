Lazio, i biancocelesti devono sfoltire la rosa in vista del prossimo campionato: le ultime da Formello

Lazio, ecco quali sono le prossime mosse dei biancocelesti per prendere parte al calciomercato e fare cassa

La Lazio ha bisogno di sbloccare il proprio indicatore di liquidità per poter fare nuove trattative di calciomercato. I biancocelesti, stando a quanto riportato da Il Messaggero, deve sfoltire l’organico per poter affrontare solo la Serie A ma con la massima qualità possibile. Per questa ragione cresce la possibilita che si mantengano i due portieri principali.

Come sottolinea il quotidiano Provedel e Mandas si potranno giocare nuovamente il posto da titolare, con l’ex Spezia in leggero vantaggio. In questo modo si potrà liberare Davide Renzetti, portiere classe ’06 che lo scorso anno ha giocato con la Primavera. Su di lui c’è l’interesse di diversi club di categorie inferiori, in particolare spicca quello del Pontedera. Il suo contratto scadrà nel 2027