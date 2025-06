Settore giovanile Lazio, grande risultato per i ragazzi dell'U13 che vince il Memorial Gabriele Bonetti: i dettagli - Lazio News 24

Settore Giovanile Lazio, la squadra degli Under 13 raggiunge un grande successo: è biancoceleste il Memorial `Gabriele Bonetti

La Lazio U13 non si è risparmiata di certo nell’ultima edizione de il Memorial “Gabriele Bonetti” nella quale è uscita vincitrice dopo un percorso pieno di colpi di scena. Uno di questi è stato il pareggio rocambolesco per 3-3 con il Frosinone e l’8-0 rifilato all’Ostiamare. Ecco i dettagli sul torneo disputato dai giovanissimi giocatori delle giovanili capitoline comunicati dal sito ufficiale del Club: