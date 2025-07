Lazio Women, la società capitolina fa un nuovo colpo di calciomercato! In arrivo un nuovo estremo difensore dall’Inter

La Lazio Women trova un altro rinforzo sul calciomercato! Dopo aver riscattato D’Auria e Cafferata infatti fa un nuovo colpo, questa volta dall’Inter! Da Milano è in arrivo infatti il portiere classe 1997 Francesca Durante! Il comunicato del Club:

«La S.S. Lazio Women 2015 A.R.L. comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive della calciatrice Francesca Durante dall’ F.C. Internazionale Milano. Portiere classe 1997, in carriera ha vestito le maglie prestigiose di Verona, Inter e Fiorentina, club con cui ha conquistato uno Scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Il nuovo estremo difensore biancoceleste è stata anche nominata come miglior portiere della Serie A nella stagione 2022-23, venendo anche inserita in due occasioni dallAIC nella formazione dell’anno. Durante, al momento impegnata con la Nazionale nel Campionato Europeo in corso, in azzurro può vantare tredici presenze, oltre alle medaglie di bronzo agli Europei e ai Mondiali con l`Italia Under 17. Benvenuta Francesca!».