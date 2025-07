Lazio, De Angelis: «Fa male vedere le altre squadre fare mercato. Speriamo nel grande lavoro di mister Sarri e della squadra»

Condividi via email

Lazio, il direttore di Radiosei De Angelis si è mostrato preoccupato in vista del prossimo campionato di Serie A: le sue parole

Durante l’ultima trasmissione in diretta su Radiosei “Quelli che hanno portato il calcio a Roma”, è intervenuto il direttore Guido De Angelis per esprimere le proprie angustie causate dai freni imposti alla società capitolina e sull’amore incondizionato dimostrato dai tifosi della Lazio. Le sue parole in vista della prossima Serie A:

CALCIOMERCATO – «Fa male vedere le altre squadre fare mercato. L’inizio del campionato purtroppo è ancora lontano, non mi sembra di aver mai vissuto un qualcosa del genere. Voglio pensare solo al campo, perché pensare ad altro crea amarezza e rabbia. Speriamo nel grande lavoro di mister Sarri e della squadra, che dovrà seguire il tecnico».

COMUNICAZIONE – «Servirebbe un uomo immagine importante che parli alla gente. I giocatori dovrebbero parlare ai tifosi e dire che sono pronti a dare il massimo, potrebbe alleviare leggermente questa amarezza».

TIFOSI – «Bisognerebbe fare una statua ai tifosi della Lazio, sia a quelli che si abboneranno sia a quelli che non lo faranno. Bisogna augurarci che nessuno paghi le clausole per Rovella e Guendouzi».