Lazio, Sarri punta a trattenere Gila e Romagnoli! Ecco cosa filtra sulle decisioni del tecnico biancoceleste

Lazio, ecco qual è la scelta di Sarri su Romagnoli e Gila: le ultime decisioni del tecnico direttamente da Formello

La Lazio sta vivendo un momento di stallo sul calciomercato che le impedisce di operare come meglio crede. La società degli aquilotti è al lavoro per sbloccare questa situazione ma, stando a quanto riportato da Il Messaggero, ora Maurizio Sarri sarebbe venuto a capo di una decisione importante.

Infatti stando alle parole del quotidiano il Comandante sarebbe intenzionato a trattenere a Roma sia Romagnoli che Gila in vista della prossima stagione di Serie A. I due difensori hanno chiesto un adeguamento del contratto ed il Club sta valutando l’offerta da proporre ai due giocatori in quanto, ad oggi, non può aumentare lo stipendio a causa degli eccessivi costi e dei paletti sforati dai capitolini. Lotito deve prima sbloccare la situazione e poi potrà proporre un adeguamento ai due centrali.