Lazio Primavera, Pirozzi: «Futuro? Vedremo se...»

L’allenatore della Lazio Primavera ha rilasciato delle dichiarazioni anche in vista di quello che potrebbe essere il suo futuro

L’allenatore della Lazio Primavera, Sergio Pirozzi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sportchannel214.it.

LE PAROLE – Mi siederò al tavolo per parlarne. È stata un’esperienza importante, vedremo se ci saranno le condizioni per poter proseguire con la Lazio. Sarò sempre grato alla società e al direttore per avermi dato quest’opportunità. Questo è stato un ulteriore momento di crescita, comunque farò tesoro di quest’esperienza e vedremo se ci saranno delle società che sono disposte a investire su di me.