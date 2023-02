Ultimissime Lazio LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa biancoceleste

Martedì 21 febbraio

Lazio, Giudice Sportivo: terza sanzione per Vecino

Ore 18.20 – Lazio, Giudice Sportivo: terza sanzione per Vecino. La società capitolina comunica la decisione del Giudice Sportivo tramite i suoi canali

Conference League, Cluj-Lazio: il programma della vigilia

Ore 17.40 – Conference League, Cluj-Lazio: il programma della vigilia. La società capitolina comunica il programma della giornata

Tare: «Pellegrini arrivo importante, sul nostro percorso…»

Ore 15 – Conferenza stampa Tare: le parole del direttore sportivo della Lazio in occasione della presentazione di Luca Pellegrini

Conferenza stampa Pellegrini: la presentazione del terzino della Lazio

Ore 14 – Conferenza stampa Pellegrini: la presentazione del terzino della Lazio arrivato nel mercato di gennaio

Arbitro Cluj-Lazio: designato il fischietto del match

Ore 11.20 – Arbitro Cluj Lazio: designato il fischietto del match per il ritorno degli spareggi di Conference League

Felipe Anderson: «Tornare alla Lazio una delle scelte migliori della mia vita»

Ore 11.00 – Felipe Anderson: «Tornare alla Lazio una delle scelte migliori della mia vita». Le parole dell’attaccante brasiliano

Retroscena Lazio, anche Sarri ora crede alla Champions: ha detto questo allo staff

Ore 9.00 – Retroscena Lazio, anche Sarri ora crede alla Champions: ha detto questo allo staff durante una riunione tecnica

Lazio, gastroenterite Milinkovic: contagiato un compagno

Ore 8.00 – Lazio, gastroenterite Milinkovic: contagiato un compagno che ieri è stato costretto a saltare l’allenamento a Formello

Lunedì 20 febbraio

Salernitana-Lazio, le pagelle dei quotidiani: tutti promossi

Ore 8.40 – Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola promuovono la prestazione della Lazio di ieri contro la Salernitana: tutti promossi

Compleanno Immobile, la Lazio celebra Ciro sui social

Ore 8.20 – Ciro Immobile, dopo la doppietta di ieri contro la Salernitana, festeggia oggi il compleanno numero 33: l’omaggio della Lazio

Domenica 19 febbraio

Convocati Lazio per la Salernitana: tre assenti per Sarri

Ore 12.00 – Convocati Lazio per la Salernitana: tre assenti per Sarri in vista del match dell’Arechi contro i granata

Pedro tiene in ansia la Lazio: fastidio all’adduttore. Le ultime verso la Salernitana

Ore 10.00 – Pedro tiene in ansia la Lazio: fastidio all’adduttore. Le ultime verso la Salernitana sulle condizioni dello spagnolo

Lotito alla Lazio: «Finiti gli appelli, Champions non è miracolo»

Ore 09.00 – Lotito alla Lazio: «Finiti gli appelli, Champions non è miracolo». Le parole del patron alla sua squadra a Formello

Sabato 18 febbraio

Infortunio Romagnoli, fissata la data del rientro: le ultime

Ore 12.40 – Alessio Romagnoli continua nell’iter di recupero dall’infortunio rimediato contro l’Atalanta: il centrale punta il Napoli

Diego Gonzalez, visite mediche in Paideia per il nuovo attaccante della Lazio

Ore 8.40 – Diego Gonzalez, nuovo attaccante della Lazio, si è recato in Paideia per le visite mediche di rito: parte l’avventura biancoceleste

Sarri, gli attriti con la società proseguono: rosa pomo della discordia

Ore 8.20 – Maurizio Sarri da una parte, Tare e Lotito dall’altra: la considerazione della rosa della Lazio pomo della discordia tra le componenti

Venerdì 17 febbraio

Lazio, Immobile raggiunge un nuovo record: il capitano a segno in tutte le competizioni

Ore 14.00 – Lazio, Immobile raggiunge un nuovo record: il capitano a segno in tutte le competizioni. Il gol di ieri contro il Cluj permette all’attaccante di raggiungere un nuovo primato personale

Ranking Uefa: la posizione aggiornata della Lazio

Ore 12.00 – Ranking Uefa: la posizione aggiornata della Lazio. Dopo l’addio all’Europa League i biancocelesti rimangono stabili al 40esimo posto

Lazio, in Europa l’espulsione è quasi scontata: il dato che fa riflettere

Ore 10.00 – Lazio, in Europa l’espulsione è quasi scontata: il dato che fa riflettere. Siamo alla terza espulsione nelle ultime sette gare in cui la squadra è scesa in campo in Europa

Giovedì 16 febbraio

Quote Lazio vittoria Conference League: biancocelesti favoriti con altre due squadre

Ore 14.00 – Comparando le quote dei principali bookies online la Lazio risulta favorita per la vittoria finale della Conference League. Il trionfo della squadra di Sarri è dato tra il 5 e il 5.5 volte la posta, proprio come West Ham e Villarreal che cono considerate le altre due grandi pretendenti al titolo.

Probabili formazioni Lazio-Cluj: restyling a centrocampo

Ore 12.00 – Le probabili formazioni di Lazio e Cluj a poche ore dal match di Conference League. Turnover per Sarri in mediana.

Lazio 4-3-3: Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Cluj 4-3-3: Scuffet; Manea, Maias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Yeboah, Janga, Krasniqi. All. Petrescu.

Lazio, la frecciata di Sarri sul passato non è piaciuta all’ambiente

Ore 10.00 – Durante la conferenza stampa di ieri Maurizio Sarri ha lanciato un’altra frecciata sul passato in relazione alla profondità della rosa della Lazio e quindi alle difficoltà di fronte ai tre impegni settimanali: «Quando ero alla Juve e la Lazio era seconda a un punto mi dissero di concentrarmi sull’Inter perché tanto la squadra biancoceleste non ce la poteva fare».

Concetto che non è piaciuto neanche un po’ a chi in quella Lazio lavorava e resta convinto che – senza l’arrivo della pandemia – la squadra di Inzaghi avrebbe vinto lo scudetto. Lo scrive La Repubblica Roma.

Lazio-Cluj, Olimpico quasi deserto: polemica dei tifosi

Ore 08.00 – Come sottolineato da Repubblica Roma l’Olimpico sarà praticamente deserto: 8 mila biglietti venduti, si arriverà a 10-12 mila. Polemiche per i prezzi di Tevere e Monte Mario, che potevano e dovevano essere inferiori ris