Lazio Primavera, Ruggeri ORGOGLIOSO: «Essere capitano significa…» Le parole del terzino biancoceleste

Intervistato nel programma Rai “Gen Z”, il capitano della Primavera della Lazio Fabio Ruggeri si è raccontato cosi:

«Essere in tv, rappresentare questo stemma in una trasmissione così importante. Mi rende orgoglioso. Essere il capitano della Primavera della Lazio è una responsabilità importante, dopo tanti anni ricoprire un ruolo così importante è una bella cosa per me. Il coronamento di tanti sacrifici. Sono un ragazzo molto semplice, non come quelli che mettono molte storie su Instagram. Sono abbastanza riservato. Pubblico qualche video riguardo lo sport, o risultati di gare, la mia vita privata quasi mai. Sono un ragazzo molto determinato, testardo, quindi se voglio una cosa cerco di prenderla e questo è il mio risultato più grande. La mattina frequento l’Università Online, il pomeriggio mi alleno, poi un po’ di relax a casa e si ricomincia. Gli allenamenti dipendono dal martedì al giovedì sono intensi, poi il venerdì di solito sono giornate di scarico e sono più leggere. Sono fidanzato da quattro anni. Ho ghostato qualcuna e sono stato ghostato da qualcuna. A livello professionale spero di arrivare in prima squadra, esordire è un sogno che mi porto fin da bambino. Sotto l’aspetto personale continuare con gli studi»