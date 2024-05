Lazio, duro confronto a Formello tra Tudor e la squadra: il tecnico ha chiesto questo ai giocatori. La ricostruzione

Dopo la tensione per il pareggio di Monza, il caso Zaccagni dopo la sostituzione ed alcuni malumori interni, Tudor ha voluto chiamare a raccolta i suoi ragazzi per cercare di dare una scossa in questo finale di stagione.

«Voglio di più da tutti», questo il punto cardine del discorso imbastito dal tecnico croato, in attesa di capire quali saranno i giocatori da cui ripartire per la Lazio che sarà. Cosi riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.