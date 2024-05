Inter Lazio, i precedenti della sfida

Inter Lazio, a pochi giorni dalla sfida in trasferta del Meazza ecco tutti i precedenti tra le due formazioni

Finalmente ci siamo, ancora pochi giorni e la Lazio torna in campo per l’ultima trasferta stagionale contro i campioni d’Italia dell’Inter dell’ex Inzaghi

Il match di domenica sarà il 162° incrocio tra le due formazioni, e il bilancio fino a questo momento è il seguente: 68 vittorie per l’Inter, 54 pareggi e 39 successi per la Lazio. L’andata allo stadio Olimpico terminò con un netto 0-2 per l’Inter di Inzaghi