Ritiro Auronzo Lazio, è UFFICIALE: date e partite dell'estate

Ritiro Auronzo Lazio, adesso è UFFICIALE: i biancocelesti torneranno tra le Tre Cime di Lavaredo in estate. I dettagli

Con un comunicato ufficiale, la Lazio ha confermato che anche quest’estate il suo ritiro si terrà ad Auronzo di Cadore.

IL COMUNICATO – Per il diciassettesimo anno consecutivo la Prima Squadra della Capitale inizierà la nuova stagione sportiva ad Auronzo di Cadore.

La squadra raggiungerà le Tre Cime di Lavaredo l’11 luglio, effettuando nel pomeriggio il primo allenamento, per poi fare ritorno nella Capitale il 22 luglio.

Nel corso della pre-season in Val d’Ansiei verranno disputate tre amichevoli, attualmente in via di definizione.