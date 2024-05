Immobile Lazio, il futuro è sempre più incerto: ipotesi addio? Tutti gli scenari legati al capitano biancoceleste

Tornato in gol nella gara contro il Monza, Ciro Immobile si dimostra uno dei punti riferimento della Lazio, nonché il miglior marcatore biancoceleste con i suoi 7 gol stagionali.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è tanta incertezza su quello che sarà il suo futuro. Il suo contratto scade nel 2026, l’età avanza e Lotito punta ancora su di lui almeno fino alla fine del suo accordo con il club. L’intenzione del club è quella di non respingere eventuali offerte convenienti per il capitano e lasciare le porte aperte a qualsiasi occasione vantaggiosa. Sul bomber pesa l’età e l’ingaggio alto (il più pagato della rosa)