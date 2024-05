Lazio Women, Eriksen: «Abbiamo avuto fiducia fin dall’inizio della stagione. Su Grassadonia dico questo». Le parole della giocatrice

La Lazio Women ha conquistato la Serie A. Ora le biancocelesti sono attese al Fersini, domenica il match col Parma. Ai microfoni di TMW, Louise Eriksen, ha commentato così l’annata.

PAROLE– «Abbiamo avuto fiducia fin dall’inizio della stagione, perché la promozione è stato l’unico obiettivo, e non importava quale squadra avessimo di fronte. Certamente il modo in cui abbiamo giocato nel corso dell’anno, e soprattutto contro le squadre più forti, ha reso evidente che eravamo avanti a tutte e che potevamo conquistare la Serie A ».

RIVINCITA– «Se è una rivincita per noi dopo lo spareggio dello scorso anno? Sì, vincere quest’anno è stata una sorta di rivincita. Lo scorso anno c’era stato grande rammarico per come era andata, e anche per questo sono felice di aver vinto questo campionato »

GRASSADONIA– «Grassadonia? Nel corso degli ultimi dieci mesi siamo cresciute come squadra, grazie al mister. Grassadonia ha portato nuove idee per noi giocatrici, un sistema di gioco che a me piace davvero molto: siamo diventate più squadra e calciatrici migliori »

LAZIO WOMEN– «Come mi trovo qui? Amo essere qui a Roma e alla Lazio. È un piacere essere qui. Mi trovo a mio agio sotto ogni aspetto, mi sto divertendo »

COMPAGNE– «Quale compagna mi ha stupito? Sono rimasta colpita dalla squadra nel suo complesso e da come sia stata capace di lavorare unita per il raggiungimento dell’obiettivo. Siamo diventate davvero un gruppo molto coeso »

ADAMI– «Cosa ha portato Adami a gennaio? Greta è arrivata per dare ancora più competitività al centrocampo e lo ha fatto bene. Ha contributo a mantenere alto il livello degli allenamenti, cosi che dovessimo dare il massimo durante le varie sedute per poi essere scelte per giocare nel weekend »

PASSIONE PER IL CALCIO– «Come è nata a mia passione per il calcio? Deriva dai miei genitori, anche loro giocavano da quando erano bambini e hanno trasmesso il loro amore per lo sport sia a me che a mio fratello. Sì, direi che è proprio una questione di famiglia! ».