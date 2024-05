Lazio, senti Orlando: «Tudor? Le sue parole in conferenza non mi sono piaciute PER NIENTE, vi dico perchè»

Lazio, l’ex calciatore commenta a caldo le parole in conferenza stampa del tecnico croato rilasciando queste dure dichiarazioni

Ormai ci siamo, domenica la Lazio torna in campo per la gara interna con l’Empoli fondamentale per blindare un posto in Europa League. Come di consueto Tudor ha tenuto la sua conferenza stampa pre gara, ma la difesa del croato al suo lavoro svolto con i biancocelesti ha suscitato molto scalpore e stupore, come dimostrano le parole di Orlando a TMW

TUDOR – Non mi piacciono queste parole. Ha fatto bene per ora, ma a Monza per esempio ha fatto degli errori a Monza, che possono essergli valsi un posto Champions