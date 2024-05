Allenamento Lazio: Romagnoli in gruppo, Gila ai box. Il report completo della seduta in vista della sfida contro l’Empoli

Oggi per la seduta a Formello dei quattro centrali, soltanto Romagnoli si è allenato in gruppo. Gila è ai box per la lesione all’adduttore sinistro (ci prova per l’Inter) e Casale è uscito acciaccato dalla trasferta di Monza (in questi giorni verrà valutato). Stamattina, invece, Patric non si è visto in campo coi compagni. Dovrebbe trattarsi di gestione, ma in caso di emergenza contro l’Empoli verrà arretrato uno tra Hysaj e Marusic.

Per sopperire alla mancanza di difensori l’allenatore della Lazio è stato costretto ad aggregare dei giovani della Primavera alla sua squadra: si tratta di Renzetti, Dutu, Milani, Coulibaly e Gonzalez. Reparto difensivo a parte, Marusic e Zaccagni sono i favoriti per ricoprire il ruolo di esterni, mentre in mezzo al campo ci sarà nuovamente la coppia Guendouzi-Kamada.