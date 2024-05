Giudice Sportivo, arrivano le decisioni UFFICIALI: confermata una squalifica in casa Lazio, salta l’Inter

Diramate le decisioni ufficiali del Giudice Sportivo in merito alla 36a giornata di Serie A, che vede confermare una decisione importante in casa Lazio.

Ammonizione a referto per Alessio Romagnoli, che era in diffida e quindi salterà il match di campionato contro l’Inter di domenica pomeriggio. Giallo confermato anche per Nicolò Rovella e Manuel Lazzari, con quest’ultimo che entra ufficialmente tra i diffidati