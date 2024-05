Tchaouna Lazio, la società spinge per il classe 2003: i dettagli sulla situazione legata al giocatore della Salernitana

Come riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio starebbe facendo sul serio per portare in biancoceleste Loum Tchaouna, attaccante esterno della Salernitana.

Lotito e Fabiani continuano il pressing sul classe 2003 e starebbero facendo di tutto per riuscire a portarlo nella Capitale in estate. Situazione da tenere d’occhio e monitorare.